Запасы ПРО ограничили планы США по Ирану

Сокращение запасов ракет-перехватчиков стало одним из факторов, которые администрация Дональда Трампа учитывала при решении отложить новую масштабную операцию против Ирана, сообщает The Wall Street Journal.
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