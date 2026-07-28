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Царьград

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Запасы ПРО ограничили планы США по Ирану

Запасы ПРО ограничили планы США по Ирану

Сокращение запасов ракет-перехватчиков стало одним из факторов, которые администрация Дональда Трампа учитывала при решении отложить новую масштабную операцию против Ирана, сообщает The Wall Street Journal.

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