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Экономике России предсказали нулевой рост

Экономике России предсказали нулевой рост

Замедление российской экономики стало свершившимся фактом. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Если Шохин делать прогнозы, ссылаясь заявления зампреда ЦБ и власовца по совместительству гражданина не пойми какой страны Заботкина, то мы еще в прошлом году должны были упасть в минус. Меня другое удивляет, гражданин А.Шохин с 1995 года возглавлял ВШЭ, про которую говорили, &quot;школа экономики есть, а экономики нет&quot;, а с 2005 года пристроился во главе РСПП, организации с непонятными функциями 🤷, хочется спросить, какую пользу сам Шохин и РСПП в целом приносят государству. Почему-то этот клуб промышленников напоминает преславутую обанкротившуюся Роснано, известно кем руководимую ранее.
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