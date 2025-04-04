Экономике России предсказали нулевой рост

Николай Герасименко

Если Шохин делать прогнозы, ссылаясь заявления зампреда ЦБ и власовца по совместительству гражданина не пойми какой страны Заботкина, то мы еще в прошлом году должны были упасть в минус. Меня другое удивляет, гражданин А.Шохин с 1995 года возглавлял ВШЭ, про которую говорили, "школа экономики есть, а экономики нет", а с 2005 года пристроился во главе РСПП, организации с непонятными функциями 🤷, хочется спросить, какую пользу сам Шохин и РСПП в целом приносят государству. Почему-то этот клуб промышленников напоминает преславутую обанкротившуюся Роснано, известно кем руководимую ранее.