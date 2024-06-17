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Министр финансов США заявила, что использование активов РФ не является кражей

Министр финансов США заявила, что использование активов РФ не является кражей

Министр финансов США Джанет Йеллен выступила против заявления президента России Владимира Путина о том, что решение западных стран предоставить Украине помощь в размере $50 млрд, используя прибыль от замороженных российских активов, является воровством.

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