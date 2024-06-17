Министр финансов США заявила, что использование активов РФ не является кражей

Министр финансов США Джанет Йеллен выступила против заявления президента России Владимира Путина о том, что решение западных стран предоставить Украине помощь в размере $50 млрд, используя прибыль от замороженных российских активов, является воровством.
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