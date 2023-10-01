Toyota показала спецверсию Tundra с эксклюзивным кожаным салоном

Весной 2024 года у американских дилеров появятся пикапы в комплектации 1794 Limited Edition. Отличия от исходника — уникальный интерьер, декоративные вставки на кузове и модернизированная подвеска с амортизаторами Fox.
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