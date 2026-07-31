Последняя осень Зеленского. Предстоящую «чёрную» зиму незалежная не переживет

В ночь на 31 июля Повiтряни сили Украины сбили/подавили, по их данным, 195 БПЛА из 255 запущенных. Признается, что 22 “Герани” попали в цели, а сведения о прилетах остальных 38 беспилотников отсутствуют, что свидетельствует о деградации не только самостийной ПВО, но и РЛС-мониторинга.