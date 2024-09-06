Почему звуковая терапия — это природный психоделик

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство Да-Да Новости В эпоху постоянной занятости и стресса, когда мы все больше полагаемся на технологии для поддержания своего психического здоровья, появилась неожиданная альтернатива — звуковая терапия.
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