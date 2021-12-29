Власти Москвы оказали существенную поддержку учреждениям культуры в 2021 году

Сумма, направленная на субсидии, превысила прошлогоднюю В Москве в этом году 273 учреждения культуры получили финансовую помощь, которую они могли направить на оплату труда сотрудников и содержание имущественного комплекса, включая обслуживание зданий и коммунальные услуги.