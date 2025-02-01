Bloomberg: разработчик шпионского ПО пытался взломать 90 человек в WhatsApp

Представители мессенджера WhatsApp заявили, что израильская компания-разработчик шпионского программного обеспечения (ПО) Paragon Solutions компании NSO Group Technologies в конце 2024 года пыталась взломать аккаунты 90 человек, включая журналистов.
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