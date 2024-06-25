Челябинец выполнил боевую задачу в ДНР, выжив после атаки дронов-камикадзе

Многодетный отец с позывным "Юрист" получил серьёзные ранения, и сейчас находится в госпитале.41-летний доброволец из Магнитогорска, служащий в четвертой отдельной мотострелковой бригаде, успешно завершил боевую операцию в ДНР, выжив после интенсивной атаки вражеских дронов-камикадзе.