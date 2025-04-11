Нарушители правил парковки в Новом Уренгое выплатили миллион рублей штрафов

Власти Нового Уренгоя пожаловались на участившиеся случаи парковок автомобилей на газонах — с приходом весны «антигазонный флешмоб» приобрел массовый характер, нарушителей меньше не становится, рассказала заместитель главы города Оксана Мурашко.
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