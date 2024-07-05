Экс-депутат Госдумы объявлен в международный розыск за фейки о ВС РФ

Следственный комитет объявил экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ, настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Илью Пономарева либо касается деятельности иностранного агента Илью Пономарева), обвиняемого в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России и оправдании терроризма, в международный розыск, сообщило ведомство 5 июля в своем Telegram-канале.