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Экс-депутат Госдумы объявлен в международный розыск за фейки о ВС РФ

Экс-депутат Госдумы объявлен в международный розыск за фейки о ВС РФ

Следственный комитет объявил экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ, настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Илью Пономарева либо касается деятельности иностранного агента Илью Пономарева), обвиняемого в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России и оправдании терроризма, в международный розыск, сообщило ведомство 5 июля в своем Telegram-канале.

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