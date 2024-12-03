Стали известны победители конкурса «Фотограф полярного сияния — 2024»

Снимок абсолютного победителя — «Небесный огонь». Сделан в национальном парке Аораки-Маунт-Кук в Новой Зеландии / © Tom Rae Высокая оценка: «В лучах солнечного ветра», Кольский полуостров, Россия / © Sergey Korolev Высокая оценка: «Полярное сияние в Патагонии» / © Marc Adamus Высокая оценка: «Мельница Авроры» / © Tobias Thäle Высокая оценка: «Магия севера», полярное сияние в Исландии / © Josh Beames Высокая оценка: «Полярное сияние в Этрета, Нормандия» / © Julien Looten Высокая оценка: «Космический взрыв», Истрия, Хорватия / © Uroš Fink Высокая оценка: «Красная стена» / © Vincenzo Mazza Высокая оценка: «Массовые извержения», национальный парк Лассен-Вулканик в Северной Калифорнии, США / © Matt Haynie Высокая оценка: «Коронация», Альпы, Италия / © Roksolyana Hilevych Высокая оценка: «Когда полярное сияние встречается с Млечным Путем», Бауска, Латвия / © Jānis Paļulis .