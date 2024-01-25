Спецназ усилят высокоточными ракетами и мобильными зенитками

Решение об усилении огневой мощи частей и отдельных подразделений специального назначения было принято по итогам изучения опыта специальной военной операции, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.
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