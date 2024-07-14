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АР: Советники Трампа заявили, что после покушения он чувствует себя хорошо

АР: Советники Трампа заявили, что после покушения он чувствует себя хорошо

Старшие советники по предвыборной кампании кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сообщили в воскресенье, 14 июля, что после покушения политик чувствует себя хорошо и находится в "прекрасном расположении духа" и , передает агентство Ассошиэйтед Пресс ( Associated Press, AP).

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