АР: Советники Трампа заявили, что после покушения он чувствует себя хорошо

Старшие советники по предвыборной кампании кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сообщили в воскресенье, 14 июля, что после покушения политик чувствует себя хорошо и находится в "прекрасном расположении духа" и , передает агентство Ассошиэйтед Пресс ( Associated Press, AP).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии