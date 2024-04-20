Реальная опасность кристаллов сахара

Девятилетняя совместная научная работа привела к прорыву в области исследования рака. Ученые выяснили, как эффект Варберга (явление, в котором раковые клетки быстро ломают сахар) стимулирует рост опухоли.
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