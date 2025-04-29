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Харитонов Пётр Иванович и Будяк Николай Ефимович - прадедушки мирового судьи

Харитонов Пётр Иванович и Будяк Николай Ефимович - прадедушки мирового судьи судебного участка №39 Волгоградской области Аладжян Светланы Васильевны, по материнской линии.

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