Харитонов Пётр Иванович и Будяк Николай Ефимович - прадедушки мирового судьи судебного участка №39 Волгоградской области Аладжян Светланы Васильевны, по материнской линии.
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Харитонов Пётр Иванович и Будяк Николай Ефимович - прадедушки мирового судьи судебного участка №39 Волгоградской области Аладжян Светланы Васильевны, по материнской линии.