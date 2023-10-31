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Израиль исчез. Бездомные Зеленские дают денег на СВО: Главное к утру

На онлайн-картах Китая больше нет Израиля. Редакция «Капитала Страны» собрала главные события, произошедшие к утру вторника, 31 октября: Эксперимент по онлайн-продажам российского вина через «Почту России» решили отложить Бывший глава разведки Израиля: Газа будет уничтожена в качестве мести за 7 ….

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