Ольга Урайкина: Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического труда! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!

Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического труда! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!Ваш труд не только один из самых благородных, созидательных и творческих, но и один из самых трудных и ответственных.
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