12 непонятных штуковин, от которых наше любопытство только разыгрывается

Знаете это щекочущее душу чувство, когда вы чего-то не знаете, но очень хотите узнать, а еще больше - когда чувствуете, что разгадка где-то на поверхности, но вы не можете ее найти? Видимо, это и привлекает людей, разгадывающих разные непонятные предметы и явления, которые находят другие.