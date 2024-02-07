Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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12 непонятных штуковин, от которых наше любопытство только разыгрывается

12 непонятных штуковин, от которых наше любопытство только разыгрывается

Знаете это щекочущее душу чувство, когда вы чего-то не знаете, но очень хотите узнать, а еще больше - когда чувствуете, что разгадка где-то на поверхности, но вы не можете ее найти? Видимо, это и привлекает людей, разгадывающих разные непонятные предметы и явления, которые находят другие.

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