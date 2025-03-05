В Иркутске с 1 апреля начнется запись детей в первые классы. С этого дня и до 30 июня подать заявления в школы могут родители детей, проживающих на территории, за которой закреплена образовательная организация.
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