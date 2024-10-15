Яркий рейд провели средь бела дня в Тюмени. Задерживали автобусами

Кот ворует сметану. Хозяин в раздумье -как это прекратить. Решает- кота наказывать. Так, что ли? А не проще ли сметану для этого кота просто изолировать? Как? А наши "генералы " начиная с таможни и далее по силовой цепочке должны это хорошо знать.

Стэйси

Я , например знаю "Бесстыдницу Стэйси" женщина -режиссер по парнухе... какие у Вас неоценимые знания в "парнухе", даже режиссёров знаете и помните.Или это новоделы ? А новости для меня действительно хорошие так как несколько десятков шакалов уберутся с моей земли в родные пенаты,а значит воздух чище. Может это и показуха, как Вы считаете, но не отменяет того что дикарей станет меньше на данный отрезок времени и в данном городе. В 90-х такого засилья мигрантов не было и они ходили прижав уши и оглядываясь.