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Яркий рейд провели средь бела дня в Тюмени. Задерживали автобусами

Яркий рейд провели средь бела дня в Тюмени. Задерживали автобусами

Avia.pro - СМИ Всё началось, как в хорошем детективе, средь бела дня. Солнечный свет освещал стройплощадку, где, как всегда, кипела жизнь.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Кот ворует сметану. Хозяин в раздумье -как это прекратить. Решает- кота наказывать. Так, что ли? А не проще ли сметану для  этого кота просто изолировать? Как? А наши &quot;генералы &quot; начиная с таможни и далее по силовой цепочке  должны это хорошо знать.
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7 час.
Стэйси
Я , например знаю &quot;Бесстыдницу Стэйси&quot; женщина -режиссер по парнухе... какие у Вас неоценимые знания в &quot;парнухе&quot;, даже режиссёров знаете и помните.Или это новоделы ? А новости для меня действительно хорошие так как несколько десятков шакалов уберутся с моей земли в родные пенаты,а значит воздух чище. Может это и показуха, как Вы считаете, но не отменяет того что дикарей станет меньше на данный отрезок времени и в данном городе. В 90-х такого засилья мигрантов не было и они ходили прижав уши и оглядываясь.
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7 час.
ХА
Харченко Александр
Путину, чтобы сменить всех присосавшихся, нужно только физически устранить их, чтобы смена знала, на что идёт, а он на это не решится
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7 час.

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