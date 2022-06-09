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Во Владивостоке возведут новое общественное пространство

Во Владивостоке возведут новое общественное пространство

Сквер в районе Приморской сцены Мариинского театра уже вовсю обустраивают. Усилиями специалистов МУ «Зелёный Владивосток» новый зелёный дом обрели вишни Саржента, Амурская и Венегерская сирени, рододендроны сихотинский, Шлиппенбаха и Кемпфера.

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