Во Владивостоке возведут новое общественное пространство

Сквер в районе Приморской сцены Мариинского театра уже вовсю обустраивают. Усилиями специалистов МУ «Зелёный Владивосток» новый зелёный дом обрели вишни Саржента, Амурская и Венегерская сирени, рододендроны сихотинский, Шлиппенбаха и Кемпфера.