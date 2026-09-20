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Мем-токен NIUMA на BSC кратковременно достиг капитализации $4 млн

Мем-токен NIUMA на BSC кратковременно достиг капитализации $4 млн

Капитализация мем-проекта NIUMA, работающего в экосистеме BNB Smart Chain, на короткое время превысила отметку в $4 млн.

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