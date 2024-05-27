В Москве началось восстание против польских захватчиков Начало 17 века для Руси было сложным. Рост феодальной эксплуатации привел к ухудшению положения крестьян.
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В Москве началось восстание против польских захватчиков Начало 17 века для Руси было сложным. Рост феодальной эксплуатации привел к ухудшению положения крестьян.
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