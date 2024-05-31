Хакеры нашли новый способ угонять сессии пользователей Telegram

Хакеры в 2024 году активно занимаются угоном сессий пользователей Telegram. Так они могут наблюдать за перепиской, а также отправлять сообщения от чужого имени, рассказал руководитель отдела исследования угроз информационной безопасности в Positive Technologies Денис Кувшинов.