Хакеры нашли новый способ угонять сессии пользователей Telegram

Хакеры в 2024 году активно занимаются угоном сессий пользователей Telegram. Так они могут наблюдать за перепиской, а также отправлять сообщения от чужого имени, рассказал руководитель отдела исследования угроз информационной безопасности в Positive Technologies Денис Кувшинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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