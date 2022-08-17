Положение ВСУ на фронте еще больше ухудшилось из-за артиллерии РФ

Главком ВСУ Залужный заявил о тяжелом положении Украины из-за российской артиллерии. Как отметил в своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинские военные сейчас находятся в тяжелом положении на фронте из-за артиллерии РФ.