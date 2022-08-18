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"Ъ": рыбопромышленники Приморья просят Минпромторг решить проблему с рыбным контрафактом

"Ъ": рыбопромышленники Приморья просят Минпромторг решить проблему с рыбным контрафактом

Ассоциация рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП) направила главе Минпромторга Денису Мантурову письмо с просьбой разобраться с ситуацией роста онтрафактных рыбных консервов в рознице, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на копию документа.

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