"Ъ": рыбопромышленники Приморья просят Минпромторг решить проблему с рыбным контрафактом

Ассоциация рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП) направила главе Минпромторга Денису Мантурову письмо с просьбой разобраться с ситуацией роста онтрафактных рыбных консервов в рознице, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на копию документа.