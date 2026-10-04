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Орловец в Мценском районе обнаружил невероятное нашествие птиц

Орловец в Мценском районе обнаружил невероятное нашествие птиц

Осенние дни в Орловской области радуют любителей природы необычными явлениями. Орловец Дмитрий Герасимов, решивший прогуляться по окрестностям Мценского района вечером 21 сентября, стал свидетелем массового скопления чижей, щеглов и зеленушек.

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