Орловец в Мценском районе обнаружил невероятное нашествие птиц

Осенние дни в Орловской области радуют любителей природы необычными явлениями. Орловец Дмитрий Герасимов, решивший прогуляться по окрестностям Мценского района вечером 21 сентября, стал свидетелем массового скопления чижей, щеглов и зеленушек.
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