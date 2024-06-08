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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юве» может обменять Кьезу на Ди Лоренцо в «Наполи». Оба игрока хотят уйти из клубов (Sportitalia)

По данным Sportitalia, прямой обмен возможен и устроил бы все стороны, так как оба игрока выразили желание покинуть клубы.

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