Ипотечные ставки в Москве продолжают расти, покупка квартиры усложняется

ФинФакс.ру подсчитал, какая заработная плата необходима, чтобы купить квартиру в ипотеку в Москве. Банки всегда старательно оценивают платежеспособность клиента, подающего заявку на ипотеку, чтобы исключить риск просрочки и удостовериться, что кредитная нагрузка будет комфортной для него.
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