СНГ 35 лет: между наследием прошлого и вызовами будущего

Саммит глав государств СНГ, проходящий в Туркменистане, имеет особое символическое значение. В декабре нынешнего года Содружество отметит 35-летие своего существования.
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