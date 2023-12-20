Конгрессмены США призвали Белый дом к введению «всеобъемлющих» санкций против энергетического сектора России

Члены Палаты представителей Конгресса США в среду, 20 декабря, призвали советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана ввести «всеобъемлющие» санкции против энергетического сектора России в связи с неэффективностью политики «ценового потолка» на российскую нефть, – сообщают СМИ.