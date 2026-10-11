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Аргументы и Факты

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В Белгородской области 16 человек получили ранения в результате атак ВСУ

В Белгородской области 16 человек получили ранения в результате атак ВСУ

Шестнадцать мирных граждан получили ранения в шести муниципальных округах Белгородской области в результате 130 атак с украинской стороны за прошедшие сутки.

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