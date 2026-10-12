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Россия уже наносит удары по Западной Украине при помощи спутников «Рассвет» – британский аналитик

Россия уже наносит удары по Западной Украине при помощи спутников «Рассвет» – британский аналитик

Точность ударов российских беспилотников по Украине возросла благодаря ретрансляторам, установленным на территории Белоруссии, выстроенной системе мэш-связи, а также спутникам «Рассвет», которые наводят «Герани» на цели на Западной Украине.

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