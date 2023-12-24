Российский рынок перед Новым годом заполонила контрафактная и браконьерская икра

Роскачество под Новый год добавило ложку дегтя в баночку красной икры. Лишь пять процентов образцов соответствует ГОСТу, каждый третий из выборки содержит кишечную палочку и прочую микробиологическую живность, которой в икре быть не должно.
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