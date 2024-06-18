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Иран ожидает туристического бума из России после отмены виз для групповых поездок

Иран ожидает туристического бума из России после отмены виз для групповых поездок

Иран готовится принять рекордное количество российских туристов в 2024 году. По прогнозам, страну планируют посетить более 50 000 россиян, что станет новым рекордом после прошлогоднего показателя в 50 000 человек.

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