Документальный фильм «Газпром-Медиа» покажут в День памяти и скорби 22 июня

Показ состоится на телеканале НТВ и цифровых платформах. «Гатчина. Молчание Сильвии», реж. Максим Беспалый Предоставлено Пресс-службой22 июня, в день 83-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны, «Газпром-Медиа Холдинг» выпустит документальный фильм о жертвах фашистского геноцида «Гатчина.
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