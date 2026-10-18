С учётом ситуации на фронте и работы ВПК за год Россия смогла значительно пополнить свои базы длительного хранения военной техники.
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