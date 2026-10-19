46-летний Стас Пьеха поделился воспоминаниями о творческом союзе с композитором Виктором Дробышем. Артист признался, что наставник преподал ему уроки не только вокального мастерства, но и сценического взаимодействия, научив не робеть перед партнершами.
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