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Минобороны рассказало о поражении живой силы и техники бригады «Азов»

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая бригаде спецназначения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).

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