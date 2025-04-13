Минобороны рассказало о поражении живой силы и техники бригады «Азов»

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая бригаде спецназначения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).
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