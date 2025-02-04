Как правильно подготовить кожу к летнему сезону?

Сезон пляжного отдыха не за горами. 123RF/legion-media.ru Чтобы сделать кожу красивой и сияющей, подготовить ее к загару, можно использовать несколько простых рекомендаций от Юлианны Винер — бьюти-эксперта, основателя сети салонов красоты Sun&City, которая за 25 лет в индустрии знает про загар все и даже больше.