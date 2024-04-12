В Лодейном поле задержали группу подозреваемых в телефонном мошенничества

В Ленобласти правоохранители задержали четверых подозреваемых в телефонном мошенничестве. По местам их жительства правоохранители нашли и изъяли сим-карты, банковские карты, мобильные телефоны, электронные носители и денежные средства.
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