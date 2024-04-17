Фуад: Израиль не смог разбить ХАМАС в Газе, поэтому спровоцировал Иран

Правительство Израиля во главе с премьером Биньямином Нетаньяху пошло на эскалацию затяжного конфликта с Ираном, потому что не смогло ликвидировать движение ХАМАС в Газе, считает военный египетский военный эксперт Ахмед Фуад.
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