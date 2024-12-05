Поезда ЦППК перейдут на новое расписание с 15 декабря

Поезда Московского транспортного узла перейдут на новое расписание с 15 декабря. Электрички МЦД-1 и МЦД-2 ускорятся, интервалы между рейсами сократятся, а время отправления и прибытия станет более удобным.
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