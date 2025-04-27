Восемь человек погибли при ударе ВВС США по столице Йемена

В результате авиаудара американских ВВС по столице Йемена – городу Сана погибли по меньшей мере восемь человек, передает подконтрольный повстанческому шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы) телеканал Al Masirah.
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