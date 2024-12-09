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Ледяной плен, минус 42 и эвакуация: какими были самые суровые зимы Москвы за 100 лет

Ледяной плен, минус 42 и эвакуация: какими были самые суровые зимы Москвы за 100 лет

Нынешняя зима в российской столице начинается достаточно легко, но так было далеко не всегда. За прошедший век Москва пережила целую серию суровых холодов: морозы достигали рекордных -42 градусов, лед сковывал город, а холод проверял на прочность и людей, и технику.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Замерзают...
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19 час.
Элеонора Коган
Помню ту суровую зиму 1978 года. У нас батареи были холодными и как раз под Новый Год. Праздник тогда встречали у родственников. А ещё тогда подключили новую станцию метро Бабушкинская к нашей котельной. Да как вспомню, так сразу холодно и становится опять. Уж лучше такая зима, как сейчас.Хотя, кто знает дальнейший прогноз, и как поведёт себя наша матушка-природа.
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11 час.

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