Ледяной плен, минус 42 и эвакуация: какими были самые суровые зимы Москвы за 100 лет

Элеонора Коган

Помню ту суровую зиму 1978 года. У нас батареи были холодными и как раз под Новый Год. Праздник тогда встречали у родственников. А ещё тогда подключили новую станцию метро Бабушкинская к нашей котельной. Да как вспомню, так сразу холодно и становится опять. Уж лучше такая зима, как сейчас.Хотя, кто знает дальнейший прогноз, и как поведёт себя наша матушка-природа.