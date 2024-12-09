Ледяной плен, минус 42 и эвакуация: какими были самые суровые зимы Москвы за 100 лет

Нынешняя зима в российской столице начинается достаточно легко, но так было далеко не всегда. За прошедший век Москва пережила целую серию суровых холодов: морозы достигали рекордных -42 градусов, лед сковывал город, а холод проверял на прочность и людей, и технику.
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