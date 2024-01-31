ЦБ: ещё 17 банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю

Ещё 17 банков готовы подключиться к пилоту по цифровому рублю, сообщили в Центробанке России. «Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен», — говорится в заявлении регулятора.