Дипломат Ульянов: в ЕС перестали говорить о необходимости победы над Россией

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на то, что в Евросоюзе перестали говорить о том, что РФ нужно одолеть.
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