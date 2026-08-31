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Предприниматель Яковлев: 100 г льда поможет охладить напиток объемом 250–350 мл

Предприниматель Яковлев: 100 г льда поможет охладить напиток объемом 250–350 мл

Чтобы охладить напиток объемом 250–350 мл, нужно положить в него 100 г льда. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель бренда пищевого льда «Холод Севера» Игорь Яковлев.

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