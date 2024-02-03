Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Глеб
    денег потеряно, конечно...печаль, Татьяна хорошо справляется, уже о новом складе думает. сильная женщина, руки не опу...Бакальчук: рассма...
  • Александр Киевская Русь
    Все время убеждаюсь в  истине - язык мой, враг мой.  Если черт дернул тебя  сказать что-то против власти, то  в любой...Guardian: на Укра...
  • Татьяна Гамулина
    Ну и потерпевшие рады что он отбыл наказание? Лучше бы взяли деньги, он и так бы с этим грузом плохо бы жил т.к чел...Стало известно, б...

Shot: от звезды «Кухни» Хориняка требуют 8 млн рублей за неявку на съемки

Shot: от звезды «Кухни» Хориняка требуют 8 млн рублей за неявку на съемки

Кинокомпания «Мотор фильм студия» требует от актера Виктора Хориняка, известного по сериалу «Кухня» и фильму «Последний богатырь», 8 миллионов рублей за срыв съемочного процесса, сообщает Telegram-канал Shot.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх