Shot: от звезды «Кухни» Хориняка требуют 8 млн рублей за неявку на съемки

Кинокомпания «Мотор фильм студия» требует от актера Виктора Хориняка, известного по сериалу «Кухня» и фильму «Последний богатырь», 8 миллионов рублей за срыв съемочного процесса, сообщает Telegram-канал Shot.
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